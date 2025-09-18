Policia
Controls prop de les escoles per garantir la seguretat en el transport dels alumnes
Els agents vigilen que els passatgers duguin els cinturons ben cordats i els menors facin servir sistemes de retenció infantil
La policia ha publicat un vídeo a les xarxes socials explicant que realitza controls de trànsit prop de les escoles per garantir la seguretat en el transport dels més petits. Els agents situats al costat dels centres educatius aturen els vehicles per comprovar que els passatgers duguin els cinturons ben cordats, facin servir els sistemes de retenció infantil homologats i adaptats al pes i l'alçada i que els menors de deu anys d'estatura inferior a 1,50 metres seguin al darrere.