TRIBUNALS
Condemna de cinc anys per agredir l’exparella amb una fulla d’afaitar
La Fiscalia demanava una pena de presó de deu anys i la lletrada de la dona, vuit
La dona que va agredir l’exparella amb una fulla d’afaitar haurà de passar quatre anys més al centre penitenciari de la Comella. Així ho va decidir el Tribunal de Corts en dictar sentència i condemnar-la a cinc anys de presó per delicte major d’homicidi en grau de temptativa, a la vegada que absoldre-la del d’assassinat. La pena ferma és de quatre anys i un altre de condicional a seguiment del tractament mèdic de les patologies de trastorn límit de la personalitat i trastorn bipolar. A més, la condemnada haurà d’indemnitzar la víctima amb 7.500 euros.
En el marc del judici, la Fiscalia va demanar una pena de presó de 10 anys, mentre que la lletrada va al·legar defensa pròpia de l’agressora i va sol·licitar que fossin vuit els anys de privació de llibertat, a més del trasllat a un centre psiquiàtric de Lleida, considerant que seria un entorn més adequat per rebre el tractament necessari per a les patologies, allunyada del context penitenciari.
El cas
Els fets van tenir lloc una nit d’octubre de l’any passat, moment en què la dona va ingressar al centre penitenciari. La condemnada es trobava al lavabo de l’habitació d’un aparthotel d’Encamp, on residia des de feia temps, quan l’home va irrompre a l’espai i, segons la dona, hauria intentat agredir-la sexualment. Ella, sempre segons va al·legar la defensa, va alçar els braços com a acte reflex en un intent d’apartar-lo, ja que havia patit abusos previs en el marc d’una relació tòxica. No va ser conscient que encara tenia la fulla d’afaitar amb què s’havia autolesionat prèviament a la mà i va provocar-li un tall de 15 centímetres a la víctima. Una ferida que, segons els pèrits mèdics que van declarar durant la causa, per qüestió de mil·límetres no va resultar mortal. L’acusada, en la seva declaració, va assegurar que “mai he volgut fer-li mal” i que “vaig actuar per por i sense ser conscient del que tenia a la mà”. La dona, que va entrar en un estat de xoc en veure el tall profund al coll de l’home, va donar positiu a la prova d’alcoholèmia amb una taxa d’1,54.