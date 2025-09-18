DEGRADACIÓ FÍSICA I MENTAL
Clam d’una mare perquè s’ha denegat l’hospitalització del fill amb addiccions
La Batllia ha desestimat l’ingrés del noi que havia estat dictat pel psiquiatre de l’UCA
Ha passat més d’un any i la Nathalie segueix entossudida en la mateixa batalla amb la justícia. El seu fill, diagnosticat d’esquizofrènia, paranoia i addicció a tota mena de drogues i alcohol, va ser ingressat per ordre del psiquiatre a la unitat d’aguts de l’hospital. Hi va passar una nit i ahir la Batllia va denegar l’ingrés forçós i torna a estar en llibertat, segons la seva mare per una “decisió equivocada” que ha sorprès el psiquiatre i la responsable de l’UCA.
L’historial d’aquest noi, ara amb 25 anys, és com una ruleta russa. Ha protagonitzat diversos episodis que han requerit l’actuació de la policia i, sempre segons la seva mare, “estar al carrer sense tutela de ningú és un perill per a ell i per a altres persones”. La decisió de la Batllia s’ha pres sobre la base de l’informe forense i la Nathalie insisteix que el noi està “molt malament. Menja amb les mans, parla sol, sembla un ionqui, i està enganxant a l’alcohol i tota mena de drogues”. Viu en una pensió i rep una ajuda del Govern, encara que la dona anhela que aconsegueixi un pis tutelat públic on estigui observat permanentment. Malgrat que la situació no és nova, no s’hi pot acostumar.
Acumula diagnòstics greus i episodis perillosos, però segueix al carrer
L’octubre passat va ser detingut per la policia i ingressat a la unitat d’aguts de salut mental per ordre de la Batllia, seguint la demanda del cap de psiquiatria de l’hospital, Carles Mur, que va demanar el seu internament forçós donat el seu deteriorament i la necessitat d’un tractament. La Nathalie fa més de sis anys que lluita contra molins de vent demanant una sortida per al noi.
Anteriorment, l’havia fet grossa en un bar d’Andorra la Vella. No és la primera vegada. A començament de l’octubre passat va ser detingut per la policia banyant-se al riu a la carretera de la Rabassa amb 110 grams d’haixix. Va ser portat a la seu policial, però va quedar en llibertat perquè no estava en condicions de declarar. La mare prega perquè no passi res gros.