LLEI D'IMMIGRACIÓ
Aportació obligatòria a fons perdut als residents passius
La proposició de Concòrdia és de 100.000 euros per als que no tenen activitat lucrativa i de 50.000 per als treballadors per compte propi
La proposició de llei que Concòrdia va presentar dilluns passat al Consell General per modificar la Llei qualificada d’immigració inclou com a novetat destacada l’obligació que els nous residents facin una aportació econòmica a fons perdut. L’objectiu principal de la iniciativa és frenar l’especulació immobiliària i contenir la pressió sobre el mercat de l’habitatge, especialment en el segment mitjà.
Segons el text registrat pel grup parlamentari, els sol·licitants d’autoritzacions de residència sense activitat lucrativa hauran d’invertir com a mínim un milió d’euros en actius andorrans. D’aquesta inversió, almenys 100.000 euros hauran de ser ingressats en un compte del Govern, a fons perdut, sense possibilitat de recuperar l’import ni obtenir-ne rendiment financer.
Concòrdia vol prohibir que les inversions siguin en compra d’habitatge
Per als treballadors per compte propi, el requisit és una inversió de 250.000 euros en actius autoritzats, dels quals 50.000 euros també s’hauran d’aportar a fons perdut, segons recull la proposta legislativa. Aquesta mesura busca que part del capital d’entrada dels nous residents reverteixi directament en benefici públic, al marge del sistema immobiliari.
La proposició elimina, a més, la possibilitat que aquestes inversions es materialitzin en la compra d’habitatges, un mecanisme que fins ara havia afavorit l’increment dels preus i la competència directa amb la població resident. En contrapartida, es reintrodueix la possibilitat d’invertir en instruments de deute o productes financers emesos per entitats andorranes.
El text legislatiu també preveu excepcions per a projectes vinculats a sectors considerats d’interès estratègic.