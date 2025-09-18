Esdeveniments
Andorra s’incorpora a Literanit 2025, el festival literari dels territoris de parla catalana
L'esdeveniment amplia durada, seu i programació amb més de 50 propostes i una cinquantena de participants d’arreu dels territoris catalanoparlants
La setena edició de Literanit, el festival dedicat a la literatura i la creació cultural en català, arribarà per primera vegada a Andorra. L’edició de 2025, que tindrà lloc del 22 al 29 de setembre, amplia la seva presència territorial amb dues noves seus: l’Alguer i Andorra, sumant així un total de vuit ubicacions que inclouen les Illes Balears, Catalunya i el País Valencià.
Enguany, la programació s’allargarà durant una setmana i oferirà més de mig centenar d’activitats entre converses, presentacions de llibres, recitals, exposicions, tallers familiars i rutes culturals. El dissabte 27 de setembre serà la jornada central, amb més d’una quinzena d’actes simultanis a les diferents seus.
Sota el lema “Illes. Centres i perifèries”, el festival convida a reflexionar sobre la insularitat des de diferents disciplines com la literatura, la biologia, l’audiovisual o la il·lustració. Hi participaran més de cinquanta professionals del món cultural, entre ells periodistes, escriptores, investigadores i dinamitzadores culturals. El festival està organitzat per la Institució Francesc de Borja Moll, amb el suport del Consell de Mallorca, l’Institut d’Estudis Baleàrics i la Institució de les Lletres Catalanes, i amb la col·laboració de diverses entitats i institucions locals.