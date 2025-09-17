Justícia
El Tribunal Constitucional confirma l'expulsió de l'home que tocava panxes a embarassades
La sala considera que no s'ha esgotat la via interna
El Tribunal Constitucional ha rebutjat el recurs d'empara presentat per la defensa de l'home condemnat per tocar panxes a embarassades, confirmant així l'expulsió. El tribunal considera que no s'ha esgotat la via interna, perquè hi va haver recursos que es van presentar fora de temps. Per aquest fet, el Constitucional no entra a analitzar la qüestió de fons, que seria la d'avaluar si l'home reunia la capacitat per entendre de què se'l jutjava i també si era conscient dels seus actes.
El mateix tribunal va aturar l'expulsió de l'home de 48 anys el passat mes de juny, acceptant el recurs d'empara que ara rebutja. L'home, resident a Sant Julià i diagnosticat amb una discapacitat elevada i autisme, va complir condemna a la presó i en finalitzar-la va ser expulsat del país, efecte que va quedar suspès gràcies al Tribunal Constitucional. La CONAVA ja va presentar l'acreditació oficial que reconeixia que l'home pateix un menyscabament, i ara és el torn de la justícia ordinària per reconèixer els fets tenint en compte l'acreditació.