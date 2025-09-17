Primeres jornades de cooperació transfronterera
Tor afirma que la zona econòmica especial d'Organyà interessa a les empreses andorranes
El projecte suposaria "un recurs per a la diversificació econòmica d'Andorra"
La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, ha manifestat que la zona econòmica especial d'Organyà “està bastant desenvolupada”. Una afirmació que recau en “l'interès per les empreses andorranes de participar en el desenvolupament de la zona”, tal com ha afegit la ministra. El projecte suposaria "un recurs per a la diversificació econòmica d'Andorra", ja que al Principat "no hi ha terreny suficient per desenvolupar-s'hi certes indústries", ha sentenciat. En canvi, pel que fa a la proposta de l'Arieja, "encara s'ha de treballar bastant més", segons Tor.