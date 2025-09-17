Consell General
Restaurat el 'Manual 1797' d'Antoni Puig
El llibre es va traslladar fins a Madrid per dur a terme les tasques de recuperació
El manuscrit del 'Manual 1797', escrit en el segle XVIII per Antoni Puig ja ha sigut restaurat i digitalitzat i ja es troba a l'Arxiu Nacional. El síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, juntament amb Jordi Alcobé, que ha donat el llibre, han realitzat una visita per veure els resultats dels treballs.
El llibre es va traslladar fins a Madrid per dur a terme les tasques de recuperació, i s'ha fet a la capital d'Espanya per garantir el manteniment perquè no es vegi afectat per canvis d'humitat bruscos a la tornada a Andorra. Segons informa el Consell General es va constatar un "deteriorament important "a l'enquadernació i una deformació del pergamí. A l'interior es van observar desperfectes com humitat, taques de greix i arrugues a les pàgines.
La intervenció més important s'ha realitzat al cos del llibre, amb una neteja en sec, amb materials que no afecten les propietats dels materials ni deixen residus. El darrer pas en la intervenció ha estat la laminació, un mecanisme que s'ha realitzat a una pàgina que es trobava "molt fràgil". El manuscrit original es conservarà a l'Arxiu Nacional, seguint les normes de conservació per a la seva preservació i on es podrà consultar de forma física.