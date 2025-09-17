INTERIOR
Rebaixar la nota d’accés als bombers no ha reduït l’exigència, segons Molné
L’acció de rebaixar la nota mínima que permet accedir al cos de bombers no ha reduït el nivell d’exigència de les proves, sinó que “el procés selectiu actual és més exigent i complet que els anteriors, atesa la quantitat i la profunditat de les proves”, tal com va defensar la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, en resposta a les preguntes formulades pel conseller general socialdemòcrata Pere Baró. Molné va explicar que “la modificació ha estat la voluntat d’homogeneïtzar criteris respecte als processos de selecció dels altres cossos especials, que tenen fixat en un cinc la nota global mínima per superar el procés selectiu”. En aquest sentit, la ministra va explicar que “no està previst modificar la nota global mínima per aprovar el procés de selecció”, ja que “el Govern entén que l’actual llindar previst garanteix un nivell d’exigència adequat”.