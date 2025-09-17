ESTADÍSTICA
El nombre d’aturats durant l’agost baixa lleugerament fins als 241 inscrits
El nombre d’aturats ha baixat lleugerament durant el mes d’agost. Segons les dades publicades pel departament d’Estadística, el servei d’Ocupació (SOA) tenia 241 inscrits en recerca de feina en tancar el mes, la qual cosa representa un decreixement del 5,5%, respecte al mes anterior, quan n’hi havia 255, i un descens del 20,7% en comparació amb el mateix mes del 2024. La xifra de demandants en millora és de 187, per sobre dels 180 del juliol, i un 20,8% menys respecte a l’agost de l’any anterior, que hi havia 236 persones.
El departament d’Estadística també ha avançat les dades del salari medià del mes de juliol, que se situa en 2.139,04 euros. La xifra suposa un increment del 5,1%, respecte al juliol de l’any passat. El nombre de persones assalariades és de 44.859, amb una tendència també a l’alça del 2,8%, en comparació amb el mateix mes de l’any anterior.