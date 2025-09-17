Llengua pròpia
Mònica Bonell i Xavier Vila comparteixen accions per a la promoció del català
La ministra de Cultura s'ha reunit amb el conseller de Política Lingüística de la Generalitat en l'estrena del documental 'Boris Skossyreff, l’estafador que va ser rei'
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, s'ha reunit aquest dimecres amb el conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, F. Xavier Vila, a Barcelona, en una trobada prèvia a l’estrena del documental Boris Skossyreff, l’estafador que va ser rei.
Durant la reunió, amb la participació del director de Política Lingüística, Joan Sans, i de la delegada del Govern de la Generalitat a Andorra, Anna Vives, s'han exposat les accions engegades per a la promoció de la llengua catalana. Bonell ha destacat que la Llei de la llengua pròpia i oficial ha afavorit la implicació de totes les institucions del Principat en les accions per a la promoció del català, a través del Consell Nacional per la Llengua, traslladant així la corresponsabilitat a tots els actors existents.
La ministra ha remarcat que “tots dos territoris col·laborem des de fa anys en la promoció del català i considerem que trobades com aquesta permeten crear noves sinergies per avançar en la protecció de la nostra llengua oficial”.
El conseller Vila ha presentat a Bonell el Pacte Nacional per la Llengua, una estratègia de la Generalitat que té per objectiu reforçar l’ús social del català. Segons ha subratllat, “Andorra i Catalunya compartim una mateixa llengua i un compromís comú: garantir-ne la vitalitat i projectar-la internacionalment. El Pacte Nacional per la Llengua és una eina clau per avançar en aquest camí i per sumar complicitats arreu del domini lingüístic”.
Després de la trobada, Bonell i Vila han assistit a l’estrena del documental dirigit per Jorge Cebrián i Albert Cristòfol, amb participació del Govern d’Andorra, la Delegació del Govern de la Generalitat a Andorra, RTVA, TV3 i IB3, que va reunir nombroses personalitats del món cultural i audiovisual català i andorrà.