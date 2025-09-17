BOPA
L'exdirector de la policia escollit president de l'Associació d'Empreses de Seguretat Privada
La nova agrupació vetllarà pels interessos col·lectius dels privats davant de l'administració pública
L'exdirector de la policia, Jordi Moreno, ha estat elegit com a president de l'Associació d'Empreses de Seguretat Privada d'Andorra (AESPA). L'organització empresarial s'ha registrat al Registre d'Organitzacions Empresarials, tal com surt publicat avui al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). Moreno es va jubilar del cos policial el maig del 2023, i quatre mesos més tard s'incorporava a l'empresa de seguretat privada Menta Grup, com a director de relacions institucionals.
La nova associació representarà, defensarà i promocionarà els interessos col·lectius de les empreses de seguretat privada al Principat davant de l'administració pública.