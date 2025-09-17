Cultura
L'Escena Nacional estrena 'F5' el diumenge a les Fontetes
Les entrades ja estan a la venda i la funció tindrà lloc a les 18 hores
L’Escena Nacional d’Andorra (ENA) estrenarà aquest diumenge a les 18 hores, al Teatre de les Fontetes de la Massana, la proposta escènica col·lectiva F5, un projecte de creació exprés que aposta per la intensitat, la interdisciplinarietat i la celebració artística. Les entrades estan a la venda a la pàgina web de 4tickets.
Sis artistes integren l’elenc d’aquesta edició: Bernat Torra (productor musical), Marta Moran (ballarina), Aurélie Serale (ballarina de teles), Elena Santiago (actriu i dramaturga), Carla Puig (actriu de musical) i Judit Betbesé (actriu). L’equip artístic el completen Anna Mangot (vestuari) i Judith Puig (escenografia), sota la direcció de Juanma Casero.
El procés creatiu ha comptat amb la participació dels podcasters Fuck i lloc, que han seguit els assajos i n’han compartit continguts a les seves xarxes socials.