Educació
L'Endor Universitat Digital aterra a Andorra
Es tracta d'un nou centre privat d'educació superior
El consell de ministres ha donat llum verda a l'obertura d'un nou centre privat d'educació superior, l'Endor Universitat Digital. Segons el Govern, l'objectiu del centre és "formar professionals altament qualificats per al nou ecosistema digital". L'oferta acadèmica se centra en graus, màsters i doctorats vinculats en la intersecció del negoci, la tecnologia i la societat i fa un èmfasi especial en àmbits com la intel·ligència artificial, la robòtica, el màrqueting digital o el dret tecnològic.
La universitat, amb una gran connexió amb el món empresarial i l'emprenedoria, disposarà d'una acceleradora d'empreses emergents i d'una borsa de treball pròpia per "fomentar la creació de projectes i facilitar la inserció laboral".
1 milió d'euros per reformar el refugi del Comapedrosa
El Govern ha aprovat l'adjudicació de la fase 3 de les obres de reforma del refugi guardat del Comapedrosa, que han recaigut sobre l'empresa Construccions Purroy, per un import de 485.523,85 euros, que se sumen a les inversions de les fases 1 i 2 i que fan un total d'un milió d'euros en els darrers quatre anys.
La tercera fase contempla la reubicació dels lavabos, del soterrani a la primera planta, i la millora de l'eficiència energètica, amb un trasdossat aïllant a les parets interiors i l'aïllament del sostre.