REPORTATGE
L’andorrana, a 7 dies de Gaza
La flotilla Global Sumud es troba a una setmana d’arribar al destí i poder complir l’objectiu de trencar el bloqueig naval.
L’activista andorrana que viatja a bord del Sirius, un dels vaixells de la Flotilla Global Sumud, es troba a set dies d’arribar a la Franja de Gaza. El vaixell va salpar del port de Barcelona el primer de setembre i en aproximadament una setmana hauria d’arribar al destí marcat. Ara per ara, però, la incertesa envaeix l’ambient dels viatgers i, per descomptat, de la noia andorrana. La primera de les tres possibilitats a què s’enfronten els voluntaris i “la més favorable per a nosaltres”, tal com va expressar la jove, és “poder arribar i així que les persones normals puguem fer el que els governs no han fet”. La intercepció per part d’Israel i posterior deportació de cadascú al seu país és una hipòtesi més a la qual cal sumar un possible atac. “No seria el primer vaixell que bombardegen”, va lamentar. Tant la viabilitat que s’acabi imposant la segona com la tercera opció generen un sentiment de “por” entre els viatgers, que veurien, així, com perden els seus objectius. “Em genera molta frustració”, va sentenciar.
Ignorant al màxim l’escepticisme, després d’aturar-se a Tunísia diumenge passat, on van afegir-se a l’estol els activistes de la zona, juntament amb les embarcacions de Sicília, i en espera de retrobar-se amb els de Grècia, segueixen rumb per poder complir la seva missió: “Trencar el bloqueig naval provocat per Israel i donar suport a la gent de Palestina amb ajuda humanitària”, va explicar la noia.
Els tempos i l’indret exacte on amarraran els vaixells, però, poden variar. De fet, ja ho han fet tenint en compte que les previsions eren arribar a port durant la setmana passada, coincidint amb l’Assemblea General de les Nacions Unides. Els activistes estan exposats a les condicions meteorològiques, a la vegada que les reaccions imprevisibles dels israelians. Però l’empenta dels activistes manté les esperances.
Iniciativa de la Flotilla
La Flotilla Global Sumud és un projecte marítim internacional que van posar en marxa diverses organitzacions no governamentals al juliol per trencar el bloqueig d’Israel sobre Gaza. Les més de 60 embarcacions compten amb el suport de delegacions de 44 països. Entre els integrants, destaquen personalitats com ara la jove activista Greta Thunberg o l’actor Liam Cunningham. Des del govern israelià ja s’ha avisat els integrants que no es poden apropar a les costes de la Franja de Gaza i que si ho fan i són capturats, seran tractats com a terroristes, enfrontant-se a desenes d’anys de presó.