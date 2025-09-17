Gastronomia
L’Andorra Taste inaugura la quarta edició amb el premi a Ferran Adrià
Les jornades populars començaran aquest divendres amb tastets de 22 establiments
L’Andorra Taste ha inaugurat avui la quarta edició a Escaldes-Engordany amb un reconeixement a Ferran Adrià. L’esdeveniment té com a convidats els Alps i cuiners procedents de França, Suïssa, Àustria i Eslovènia, i consolida el Principat com a punt de trobada internacional de la cuina d’alta muntanya.
El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha remarcat que l’edició d’aquest any “marca la qualitat per damunt de la quantitat” i ha posat en valor “l’excel·lència que neix de l’autenticitat, el rigor i el compromís amb el territori”. Torres ha subratllat que la gastronomia andorrana vol projectar-se al món amb una combinació de tradició i innovació. El ministre ha recordat que a partir de divendres comencen les jornades populars i el carrer dels Veedors acollirà tastets de 22 establiments del país, showcookings, tallers infantils i música en directe.
La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha celebrat que la continuïtat del festival el converteixi en “un esdeveniment plenament consolidat” i ha destacat que contribueix a posicionar Andorra i la parròquia a nivell internacional. Segons Gili, jornades com aquestes “valoritzen el que som, un territori diferent, i ofereixen qualitat tant als visitants com a la gent d’aquí”. El director de Vocento Gastronomia, Benjamin Lana, ha subratllat el “compromís col·lectiu” que la societat andorrana ha assumit amb la gastronomia, més enllà de la seva dimensió econòmica. “És també cultura i identitat de país”, ha remarcat.
El moment més destacat de la jornada ha estat el lliurament del premi a Ferran Adrià, que ha agraït el reconeixement i ha assegurat que congressos com l’Andorra Taste són essencials per “promoure i conèixer l’amor per la gastronomia”. El cuiner ha admès que feia dues dècades que no visitava el Principat, però ha destacat que el certamen “fa que passin coses” i contribueix a reforçar la recerca sobre la identitat de la cuina andorrana. Adrià ha posat l’accent en la importància de treballar amb dades per desenvolupar projectes sòlids.