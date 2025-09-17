Partit Socialdemòcrata
Judith Casal sol·licita dades sobre els nous negocis autoritzats els últims cinc anys
La petició requereix que la informació estigui desglossada per anys i per sectors d’activitat
La consellera general i presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata (PS), Judith Casal, ha entrat una demanda d'informació per obtenir totes les dades relatives als nous negocis autoritzats al país en els darrers cinc anys. La petició requereix que la informació estigui desglossada per anys i per sectors d’activitat.
Casal ha argumentat la necessitat d’ampliar aquestes dades per poder aprofundir en l’anàlisi del creixement de la població i el seu impacte en el teixit econòmic. Segons dades publicades recentment a la premsa, el nombre total de negocis al país ha crescut un 1,5 % i s’ha situat en 13.532 durant el segon trimestre de l’any. En aquest mateix període, s’han registrat 363 altes i 169 baixes d’establiments.