AJUTS PER LA COVID
Govern té 44 milions pendents de retorn dels crèdits tous
L’executiu va desemborsar 154 milions entre empreses i autònoms
El 68% dels crèdits tous concedits durant la pandèmia ja s’han retornat. Segons una resposta parlamentària del Govern, de l’import total de 154 milions d’euros desemborsats entre empreses i autònoms, 109,4 milions han estat satisfets, mentre que queden pendents de devolució 44,6 milions calendaritzats segons els venciments dels contractes.
La taxa de morositat és actualment del 2,5%, molt inferior al 18% que es va estimar inicialment l’any 2020, quan es va posar en marxa el programa. Aleshores, l’executiu havia fixat aquest percentatge de prudència basant-se en experiències similars a Espanya. El ministeri de Finances recorda que, des de l’inici, s’han anat dotant provisions per cobrir possibles impagaments, que a final del 2024 ascendien a nou milions d’euros.
En total, 1.587 empreses i professionals es van acollir a aquest mecanisme extraordinari de suport, pensat per mantenir l’activitat econòmica i l’ocupació durant els mesos més durs de la covid-19. El Govern defensa que l’eina va complir l’objectiu i que ha estat clau per evitar una onada de tancaments i acomiadaments en sectors especialment afectats, com ara el comerç, l’hostaleria o els serveis.
Tot i que els grups parlamentaris de l’oposició han demanat en diverses ocasions una avaluació detallada de l’impacte real del programa, l’executiu considera prematur encarregar un estudi independent.