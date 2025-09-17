Alerta
Salut prohibeix l'ús del producte químic TPO present en els esmalts d'ungles
La substància és perillosa per la salut pública i pot arribar a causar càncer
El ministeri de Salut ha prohibit fabricar, vendre i utilitzar l'òxid de trimetilbenzil difenilfosfina, conegut com a producte químic TPO, present en els esmalts d'ungles, especialment en fórmules que requereixen l'activació sota la llum UV, com els gels. Així ho ha anunciat aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal, apuntant que la prohibició sortirà publicada aquesta mitjanit en un BOPA extra. Casal ha recordat que la Unió Europea ja va vetar el producte el passat 1 de setembre "per tenir una afectació negativa per la salut", i ha afirmat que "el Govern té constància de la venda i la utilització del producte, tant en centres de cosmètica com en comerços".
El ministre portaveu ha explicat que "les afectacions poden causar disfuncions al conjunt de l'organisme i poden acabar provocant càncer". Per aquest motiu es prohibeix el seu ús al Principat, i "es recomana fortament als usuaris que n'hagin comprat prèviament a no utilitzar-lo", ha recalcat Casal.