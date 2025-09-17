Afers Exteriors
Espot participarà en l'Assemblea General de les Nacions Unides la setmana vinent
El cap de Govern intervindrà el divendres 26 a les 21.30 hora andorrana
El cap de Govern, Xavier Espot, intervindrà a la vuitantena Assemblea General de les Nacions Unides el divendres 26, a partir de les 21.30 hores (15.30 hores a Nova York). El debat general, que se celebrarà del 21 al 26 de setembre sota el lema "Millor junts: 80 anys i més per la pau, el desenvolupament i els drets humans", es durà a terme a la seu de les Nacions Unides a Nova York. Espot anirà acompanyat de la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor.
Els representants andorrans participaran durant els propers dies en esdeveniments i reunions convocats per diferents organismes internacionals i països que se celebraran durant la setmana de l’Assemblea General. També estan previstes reunions amb els homòlegs dels diferents països per reforçar la cooperació bilateral.
Esdeveniment per protegir els nens i nenes en zones de guerra
Andorra coorganitza, juntament amb el secretariat general per als Drets dels Infants en Conflictes Armats, un esdeveniment per donar visibilitat i protegir els nens i nenes que viuen en zones de guerra. La iniciativa també pretén fomentar la col·laboració entre els estats membres i la societat civil, a més d’obtenir voluntat política i suport, i defensar polítiques que prioritzin la protecció de les nenes i els que viuen actualment en zones afectades per conflictes. L’acte tindrà lloc a la seu de les Nacions Unides a Nova York, el dimecres 24 de setembre i estarà presidit pel cap de Govern, Xavier Espot.