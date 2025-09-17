Successos
Dos investigats per la mort del jove andorrà a Blanes
El jutjat ha citat els nois que el van veure per darrer cop, però s'han negat a declarar
El jutjat de Blanes investiga a dos nois com a presumptes autors de l'assassinat del jove andorrà, Joel Mont, a Blanes. El resident va desaparèixer a la localitat catalana el 15 d'agost del 2023, i va ser trobat mort el 2 de setembre del mateix any molt a prop d'on se l'havia vist per darrera vegada. Després de molta lluita de la família, un jutjat de Blanes va reobrir la causa i manté com a investigats els dos joves que van ser les darreres persones que van veure Joel Mont en vida, segons avança el mitjà català El Punt Avui.
Els dos investigats van estar amb el resident fent una festa en una cabana als afores de Blanes el darrer dia de vida del jove. Els mateixos encausats havien enviat diversos missatges a la mare de Joel Mont en què deien que el seu fill els havia trucat per dir-los que havia anat a sopar amb una noia, així com un vídeo on es veia el resident estirat, dormint i roncant darrere la cabana on havien fet la festa, i on va ser trobat el cadàver. Aquests nois també van acompanyar la mare a rastrejar els entorns de la urbanització per mirar de trobar el jove, però li van dir que la caseta on havien fet la festa era molt lluny i després va resultar que la caseta era molt més a prop i en direcció contrària d’on li havien assenyalat. Per aquestes circumstàncies, la família, convençuts que els havien mentit, van demanar que s’investigués, apunta El Punt Avui.
El jutjat els va citar a declarar com a investigats, però va ser complicat, segons relata el mitjà català. Un dels joves estava a la presó i va declarar des d'allà, mentre que l'altre va costar de localitzar-lo i es va haver de dictar una ordre de recerca. Finalment, es va trobar, però els dos joves es van acollir al seu dret a no declarar. La família encara no ha pogut aclarir com i per què va morir Joel Mont, ja que l'autòpsia va concloure que la mort va ser per causa "indeterminada" i va descartar que fos homicida.