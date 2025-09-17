Assemblea de Creditors
Assegurances Generals només podrà pagar 52 milions dels 82 del deute
L'administració judicial i la família discrepen del valor d'uns terrenys a Canillo
La sala magna de la Batllia ha acollit aquest matí una assemblea de creditors per actualitzar la situació de la fallida d’Assegurances Generals. Des de l’última trobada, el mes de març, s’han aconseguit subhastar diversos béns embargats. Tot i això, la diferència entre el deute total (82,5 milions) i el valor dels actius disponibles per a la venda (52,4 milions) continua sent de 30 milions.
Un dels punts clau que pot incidir en aquesta xifra són els 23 terrenys a Canillo, que la justícia ha valorat en 21 milions, mentre que la família afectada els valora en 67 milions. Aquesta discrepància obliga, segons la llei, a realitzar un peritatge judicial que haurà de fixar el preu definitiu i que encara està pendent d’executar.
La situació es complica encara més pel fet que la família ha impugnat el nou POUP de Canillo, ja que alguns dels terrenys podrien perdre la qualificació d’edificables amb la reforma urbanística, cosa que allargarà encara més un procés ja de per si llarg.
Paral·lelament, la justícia també treballa en un exequàtur per poder reclamar propietats dels fallits a Espanya.