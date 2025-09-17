Sindicats
El comitè d'empresa i la direcció del SAAS tanquen el preacord per un nou conveni
El document se sotmetrà a la votació del personal que validarà si s'aprova o no
Quatre mesos després d'iniciar les negociacions, comitè d'empresa i direcció del SAAS han tancat un preacord del nou conveni col·lectiu que el dilluns vinent s'exposarà en assemblea als treballadors. Seran els vots del personal els que validaran o no la proposta i, per tant, si tira endavant o no. Des del comitè van manifestar que ha estat un calendari de reunions "intens" que ha permès assolir una entesa en un temps pràcticament rècord tenint en compte que l'anterior procés es va allargar pràcticament dos anys. "Érem conscients del temps que teníem", han indicat des del comitè, tenint en compte que l'actual venç a l'octubre. Sobre el contingut, van assenyalar que s'han hagut d'ajustar a les limitacions econòmiques trameses des de la direcció i, per tant, "prioritzar" demandes. S'ha assolit "el millor conveni amb les limitacions que teníem". Serà, però, el personal el que tindrà la darrera paraula després que se'ls expliqui el pròxim dilluns al vespre. La votació s'entendrà un parell de dies –s'habilitarà una sala per formalitzar-les– per tal de facilitar a tots els treballadors dir-hi la seva.