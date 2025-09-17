ENTREVISTA A DIARI TV
El Cirque abaixa el teló el 2027
El ministre de Turisme avança que la relació amb la companyia s’acabarà a la fi del contracte actual i que es busquen altres tipus de formats
El vincle entre Andorra i el Cirque du Soleil s’acabarà el 2027, quan finalitzi el contracte actual. Hauran passat catorze anys des que la companyia canadenca va aterrar per primer cop un juliol al Principat amb un espectacle gratuït i a l’aire lliure. La política de preu, la ubicació ha variat amb el pas dels anys i ara el ministeri de Turisme considera que cal buscar altres tipus d’espectacles, altres formats. Ho va avançar ahir durant l’entrevista al programa Parlem-ne, de Diari TV, el titular de la cartera, Jordi Torres. “Arriba el moment d’un canvi de cicle”, va manifestar, que implica que “quasi amb tota certesa [el 2027] serà l’últim any del Cirque”. De fet, va exposar que ja s’han iniciat converses amb altres operadors cercant noves fórmules associades al que vol ara l’espectador, l’experiència, muntatges de tipus interactiu.
La relació els pròxims dos anys està signada, però condicionada a tres requisits: una bona ocupació, que l’espectacle agradi i la disponibiliat d’ubicació. Els resultats d’aquest darrer muntatge, Il·lu, asseguren edició el 2026. Malgrat que s’han perdut uns dos mil espectadors respecte al 2024, el ministre va apuntar que la recaptació ha estat superior per l’impuls de zones diferenciades i entrades prèmium, i que “l’espectacle ha estat ben valorat, per sobre de la puntuació que nosaltres teníem prevista, i les ocupacions també han estat bones”.
Respecte a la ubicació, els muntatges que es puguin plantejar en el futur es mantindrien al recinte de l’antiga plaça de braus perquè aquest recinte firal, multiús, dibuixat per al futur Espai Capital convenç. Ahir Jordi Torres va defugir polèmiques amb el comú i va manifestar que “la zona de multiespai l’han fet amb els nostres requisits”. El titular de Turisme va explicar que van mostrar el seu projecte al comú –el d’aquest multifuncional desmuntable– i “ells han fet una adaptació perquè volen aquesta aposta pel ciutadà també, que penso que és molt legítim i està molt bé”. En tot cas, la que seria l’estructura per acollir esdeveniments compleix les necessitats del ministeri i Andorra Turisme. A partir d’aquí, la implicació econòmica de l’administració central hi serà, però està per definir. Una opció és abonar un lloguer pels dies que s’ocupi, amb el compromís que s’usarà un determinat nombre de dies l’any. “Fem una inversió per la carpa del Cirque du Soleil, pel muntatge, desmuntatge, les graderies, l’escenari. Això representa un cost important i els diners que tenim reservats per fer això els podríem destinar cada any a portar-los a l’Espai Capital”.
L'estiu
Cirque du Soleil a banda, les dades d’afluència turística d’aquest estiu (provisionals, encara) estan al tomb dels tres milions de visitants. Han caigut els excursionistes i han pujat els turistes, i fa que “el balanç global sigui positiu”. “La pujada de turistes ha estat pràcticament de l’ordre d’entre el 10% i el 12%, i hi ha hagut una baixada del 14% dels excursionistes. El còmput global fa que haguem tingut més gent perquè al final un turista pernocta de mitjana durant l’estiu 2,9 nits”.
L’objectiu és ser una destinació de tot l’any. La desestacionalització sempre ha estat un eix de treball, però ara també busca evitar la massificació que tant debat genera ara al tomb del turisme. I per això esdeveniments com el que arrenca avui, l’Andorra Taste. Una primera part de jornades professionals i una segona de caire popular, per provar gastronomia. “El retorn és suficientment positiu per anar-hi apostant any rere any”, va manifestar Torres.
I sobre la massificació, va admetre que en algun moment –com ja passa en moltes altres destinacions– s’hauran de posar topalls diaris per accedir a alguns entorns. Vetllar per un turisme sostenible és una de les potes de les polítiques sobre aquest pilar econòmic que tindran un nou paraigua quan s’aprovi la llei que s’està treballant. Un marc legal que aborda governança, digitalizació i també formació. “Farem que hi hagi formacions que siguin obligatòries en el sector del turisme, que tinguin un mínim de formació per atendre els clients”, va precisar el ministre, que va admetre els dèficits en aquest àmbit. I sobre les queixes per la falta de personal, va insistir que no s’anirà més enllà amb les quotes perquè cal controlar el creixement.
TRES PROJECTES EN MARXA DE NOUS ESTABLIMENTS HOTELERS
Allotjaments que s’han de fer càrrec de recaptar la taxa turística. Les disfuncions detectades s’han estat corregint, però no serà fins que no s’hagi posat ordre completament que no es farà la pujada anunciada en els períodes de més afluència. Si tot va com es preveu, podria ser l’any vinent.