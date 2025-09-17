Tribunals
Cinc anys de presó per agredir l'exparella amb una fulla d'afaitar
La fiscalia en demanava 10 i la defensa 8
El tribunal de Corts ha condemnat la dona acusada d'agredir l'exparella amb una fulla d'afaitar a cinc anys de presó, quatre dels quals ferms i un condicional al seguiment del tractament mèdic per tractar les seves patologies. El magistrat ha dictat sentència avui al migdia pels fets que van tenir lloc l'octubre de l'any passat en un hotel d'Encamp. Des de llavors, la condemnada estava ingressada al centre penitenciari de la Comella.
En el marc del judici, la Fiscalia demanava una pena de presó de 10 anys. La lletrada va al·legar defensa pròpia de l'agressora i va sol·licitar que fossin 8 els anys de privació de llibertat, a més del trasllat a un centre psiquiàtric de Lleida on es tractessin les seves patologies, el trastorn límit de la personalitat i trastorn bipolar.