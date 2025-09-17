Institut Nacional de l'Habitatge
Cicle de xerrades per presentar noves fórmules d'habitatge assequible
S'abordaran les cooperatives, la col·laboració publicoprivada o les borses
L'Institut de l'Habitatge (INH) enceta a final de setembre un cicle de tres xerrades dirigit a explicar exemples de fórmules d'habitatge assequible que s'estan implantant amb èxit fora d'Andorra per avaluar si són aplicables al país. Tal com ha explicat la directora de l'ens, Marta Alberch, es tracta d'una iniciativa que fa part d'un dels objectius de l'entitat. "Divulgar i promoure noves maneres de fer". A les xerrades s'abordaran la fórmula de les borses d'habitatge, la col·laboració publicoprivada per promoure habitatges socials i les cooperatives. La primera de les xerrades se celebrarà el 29 de setembre a les 19 hores a l'hotel Yomo Cèntric d'Andorra i abordarà les borses d'habitatge, una fórmula que vol tirar endavant el Govern. Hi prendrà part precisament la ministra Conxita Marsol, a més de la responsable de la borsa d'habitatges de l'Ajuntament de Barcelona, Cristina Valios, i el gerent de l'empresa pública de gestió d'habitatges a Sant Cugat del Vallès, Jordi Núñez.
La segona xerrada serà a l'octubre, el dia 23 al mateix hotel i la mateixa hora i explicarà l'alternativa de la cooperació publicoprivada que també intenta impulsar Andorra. La ponent serà l'assessora jurídica i tècnica del servei municipal d'habitatge de Tarragona, Núria Lambea. I finalment, el 13 de novembre al centre de congressos de la capital s'explicaran dos exemples de cooperatives amb la intervenció de Pol Massoni, integrant del patronat de LaDinamo, fundació dirigida a promoure l'habitatge cooperatiu, i Cristina Gamboa, arquitecta i cofundadora de la cooperativa LaCol. També prendrà part el conseller d'Habitatge de la capital, Marc Torrent. La corporació i el Govern col·laboren en el cicle.