William Cisilino guanya el 34è Premi Internacional Ramon Llull

El director de l’Agència regional per a la llengua friülana és reconegut per lpromoció de les llengües minoritzades i la vinculació amb la cultura catalana

El professor italià William Cisilino ha guanyat el 34è Premi Ramon Llull

El professor italià William Cisilino ha estat distingit amb el 34è Premi Internacional Ramon Llull de Catalanística i a la Diversitat Cultural, el guardó que concedeixen conjuntament la Fundació Ramon Llull i la Fundació Congrés de Cultura Catalana. El jurat, que ha decidit atorgar-li el premi per unanimitat, ha subratllat la contribució a la defensa de les llengües minoritzades a Europa i el compromís amb la promoció del friülà, segons explica el Govern en un comunicat.

Cisilino, nascut a Udine el 1974 i llicenciat en Dret per la Universitat de Trieste, dirigeix des del 2011 l’Agència regional per a la llengua friülana, un organisme públic que s'encarrega d’impulsar polítiques de normalització i difusió d’aquesta llengua. El jurat també ha remarcat la implicació en iniciatives vinculades a la realitat lingüística catalana, així com la seva trajectòria internacional en defensa de la diversitat cultural, indica el Govern. 

La trajectòria de Cisilino inclou responsabilitats com a cap de l’Oficina per a la llengua friülana de la Província d’Udine i director dels Serveis de cultura, esport i identitat. A escala europea, va ser vicepresident de la Xarxa NPLD de minories lingüístiques i ha participat en projectes transfronterers dins l’Alpe-Adrià i l’Associació de regions frontereres europees, detalla el comunicat. 

El premi està dotat amb 6.000 euros i reconeix cada any la tasca de persones o institucions de fora del domini lingüístic català que han contribuït al coneixement i difusió de la llengua i cultura catalanes, o bé al reconeixement de la diversitat cultural com a valor universal. El jurat d’aquesta edició ha estat format per Agustí Alcoberro, Carles Duarte, Teresa Fèrriz i Jaume Subirana per part de la Fundació Congrés de Cultura Catalana, i per Teresa Colom, Jordi Ginebra, Maria Josep Cuenca i Joan Sans en representació de la Fundació Ramon Llull.

L’acte de lliurament del premi tindrà lloc al desembre a Andorra, en una cerimònia on també es donaran a conèixer els Premis Ramon Llull en les modalitats de traducció literària i promoció internacional de la creació catalana.

