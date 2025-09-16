Cultura
William Cisilino guanya el 34è Premi Internacional Ramon Llull
El director de l’Agència regional per a la llengua friülana és reconegut per lpromoció de les llengües minoritzades i la vinculació amb la cultura catalana
El professor italià William Cisilino ha estat distingit amb el 34è Premi Internacional Ramon Llull de Catalanística i a la Diversitat Cultural, el guardó que concedeixen conjuntament la Fundació Ramon Llull i la Fundació Congrés de Cultura Catalana. El jurat, que ha decidit atorgar-li el premi per unanimitat, ha subratllat la contribució a la defensa de les llengües minoritzades a Europa i el compromís amb la promoció del friülà, segons explica el Govern en un comunicat.
Cisilino, nascut a Udine el 1974 i llicenciat en Dret per la Universitat de Trieste, dirigeix des del 2011 l’Agència regional per a la llengua friülana, un organisme públic que s'encarrega d’impulsar polítiques de normalització i difusió d’aquesta llengua. El jurat també ha remarcat la implicació en iniciatives vinculades a la realitat lingüística catalana, així com la seva trajectòria internacional en defensa de la diversitat cultural, indica el Govern.
La trajectòria de Cisilino inclou responsabilitats com a cap de l’Oficina per a la llengua friülana de la Província d’Udine i director dels Serveis de cultura, esport i identitat. A escala europea, va ser vicepresident de la Xarxa NPLD de minories lingüístiques i ha participat en projectes transfronterers dins l’Alpe-Adrià i l’Associació de regions frontereres europees, detalla el comunicat.
El premi està dotat amb 6.000 euros i reconeix cada any la tasca de persones o institucions de fora del domini lingüístic català que han contribuït al coneixement i difusió de la llengua i cultura catalanes, o bé al reconeixement de la diversitat cultural com a valor universal. El jurat d’aquesta edició ha estat format per Agustí Alcoberro, Carles Duarte, Teresa Fèrriz i Jaume Subirana per part de la Fundació Congrés de Cultura Catalana, i per Teresa Colom, Jordi Ginebra, Maria Josep Cuenca i Joan Sans en representació de la Fundació Ramon Llull.
L’acte de lliurament del premi tindrà lloc al desembre a Andorra, en una cerimònia on també es donaran a conèixer els Premis Ramon Llull en les modalitats de traducció literària i promoció internacional de la creació catalana.