Salut
Vela vol conèixer les mesures per prevenir les malalties d'infecció sexual
La consellera socialdemòcrata es mostra preocupada per la tendència a l'alça d'aquest tipus d'infeccions
La consellera general del grup socialdemòcrata, Susanna Vela, demana quines són les accions i mesures preventives de malalties d'infecció sexual que el Govern, el Servei Integral d’Atenció a la Dona i el SAAS porta a terme per conscienciar la població sobre els riscos de les malalties o infeccions de transmissió sexual i com es poden prevenir.
La socialdemòcrata vol saber quina valoració fa el Govern de les dades publicades, i quines accions té previstes implementar després de les dades "preocupants" de l’informe del Ministeri de Salut de les Malalties de Declaració Obligatòria (2020-2024), on s'exposa l'augment de les malalties o infeccions de transmissió sexual.