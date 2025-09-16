EDUCACIÓ
La Universitat d’Estiu i Tardor aposta per la digitalització
Formar una societat crítica envers la digitalització ètica, inclusiva i centrada en les persones. Aquest és l’objectiu principal de la 41a Universitat d’Estiu i Tardor d’Andorra. Un esdeveniment que va donar el tret de sortida ahir al vespre amb la conferència Democràcia i participació ciutadana en la societat digital, impartida pel professor titular de filosofia del dret i política de la Universitat Pompeu Fabra Josep Lluís Martí, a la qual van assistir una vuitantena de persones. “La tecnologia és un reflex dels valors que hi incorporem i de les decisions que prenem com a societat”, va destacar el cap del Govern, Xavier Espot, durant la inauguració de l’esdeveniment. Per la seva banda, el ministre de Relacions Institucionals, d’Educació i Universitats, Ladislau Baró, va remarcar la necessitat de fer un bon ús de la tecnologia, el qual actualment ja s’està implementant en els sistemes educatius i s’aposta per iniciatives per formar la població.
Les fake news i la reacció i detecció d’aquestes, fer un ús responsable dels dispositius electrònics o veure la intel·ligència artificial com una eina per ajudar a millorar els serveis que ara es proporcionen són alguns dels temes centrals que la universitat posarà a debat en les diverses ponències preparades. “Es tracta una mica d’articular, com fem sempre, diferents branques del coneixement, vinculades amb un tema comú”, va recordar el ministre Baró.
