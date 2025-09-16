Successos
Els bombers rescaten de matinada un jove que s'havia perdut al riu de Rubials
L'excursionista va ser evacuat en helicòpter a l'hospital
Els bombers han rescatat aquesta matinada un excursionista de 20 anys que s'havia perdut quan feia una ruta per la zona del riu de Rubials, a Sant Julià de Lòria, segons ha informat el cap de guàrdia. El jove va ser evacuat en helicòpter a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell passades les dues de la matinada perquè tenia contusions, rascades i amb un possible inici d'hipotèrmia, ja que estava mullat i anava en pantaló curt, ha detallat el responsable de guàrdia del cos.
La recerca del jove, resident al país, es va iniciar cap a les 23.15 hores arran de la trucada que va fer el mateix als bombers per alertar que estava perdut en la muntanya. El cap de guàrdia dels bombers ha indicat que la zona del riu de Rubials, per l'àrea de Bixessarri-Canòlich és "una zona molt escarpada i de difícil accés" i el jove estava gairebé sense bateria al mòbil i no va poder més que donar la ubicació al cos de rescat abans de quedar-se sense connexió.
Dos agents del grup de rescat de muntanya dels bombers van iniciar la recerca del jove a peu i cap a les 2 de la matinada el van localitzar i es va activar el servei en helicòpter per traslladar-lo al centre hospitalari. El cap de guàrdia ha assenyalat que l'excursionista no coneixia la zona per on va fer la ruta i es va desorientar.