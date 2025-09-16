ELS RESULTATS DE LA GESTIÓ DE LA GUARDIOLA DE LES PENSIONS
Una rendibilitat de 447 milions en 10 anys
El fons de reserva de jubilació compleix una dècada i “surt al carrer” per explicar-se
Fa deu anys s’impulsava el fons de reserva de jubilació (FRJ) per dotar d’una estructura pròpia i diferenciada la gestió dels diners sobrants de les cotitzacions de jubilació, la guardiola de les pensions. I per commemorar l’efemèride s’ha volgut “treure el fons al carrer”, explicar-lo i fer “pedagogia” d’un instrument encara desconegut, no exempt de suspicàcies, però al qual avalen els resultats detallats ahir pel president, Jordi Cinca: els diners inicialment transferits van ser 1.094 milions d’euros i a final de l’agost passat, 1.887. Un creixement de 793 milions en una dècada que en més d’un 50% té a veure amb el rendiment que s’ha tret als actius, 447,43 milions, concretament. La resta són fruit dels excedents del recaptat per cotitzacions (el que encara no s’ha d’usar per pagar-les) que la CASS transfereix. Vist en perspectiva, “va ser una mesura encertada i els resultats ho confirmen”, va remarcar Cinca.
El president del FRJ va presentar ahir amb el president de consell d’administració de la CASS, Marc Galabert, els objectius d’una agenda de commemoració que arrencarà el 24 de setembre vinent (19 hores, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella) amb la taula rodona Mirades globals per a debats locals, en la qual prendran part Francesco Briganti, secretari general de la Cross Border Benefits Alliance (associació que promou els plans de pensions transfronterers); Mercedes Ayuso, catedràtica de la Universitat de Barcelona que té múltiples publicacions sobre sistemes de pensions internacionals, i Maria Cosan, membre de la comissió gestora del fons. La intenció és donar a conèixer i posar en valor el FRJ, explicar el seu rol i funcions, comparar les inversions amb altres institucions internacionals i difondre les millors pràctiques internacionals en inversions de plans de pensions i també els avantatges de la planificació financera. Sensibilitzar sobre que la fita és que cada euro que arriba a la guardiola tingui almenys un rendiment equivalent a la inflació (s’ha assolit amb un 8% per sobre de la inflació acumulada de la dècada), que són diners exclusivament guardats i invertits per pagar jubilacions –que no es poden fer servir per als altres compromisos de la Seguretat Social, com ara la salut– i que el funcionament s’ha de separar d’altres debats, com el de les pensions baixes, que depenen d’un sistema que és el que segueix pendent d’una reforma eternament en projecte. Sobre aquesta qüestió, el president de la CASS va afirmar que “el risc més gran és no assumir cap risc”.
L'estratègia d'inversió
La reforma de les pensions és urgent i necessària, però les regles que regulen com s’han d’invertir els diners del fons són ara per ara adequades. De fet, Cinca va recordar que han donat marge per variar l’estratègia d’inversió per tal d’adaptar-la a la cada cop més imminent possibilitat que calgui fer ús dels estalvis per pagar pensions. “Es pot treballar bé” i a més donar tranquil·litat als ciutadans” sobre la premissa d’aconseguir “la màxima rendibilitat amb el mínim risc”.
