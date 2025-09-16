SUCCESSOS
La policia deté dos contrabandistes i comissa tabac valorat en 15.000 euros
La policia va detenir divendres al Pas dos no residents, de 21 i 35 anys, presumptes contrabandistes, en una operació amb la duana i en la qual es van comissar uns 15.000 euros en tabac i tres vehicles. La vigilància havia començat un dia abans i va culminar quan els agents van veure com diversos homes carregaven bosses de plàstic als maleters dels cotxes. Els agents de duana van bloquejar els vehicles –en un viatjaven els dos homes que van ser detinguts, mentre que els ocupants dels altres van abandonar els cotxes i van fugir. Un dels arrestats tenia una ordre d’expulsió i l’altre també havia estat condemnat a una expulsió que estava infringint.
Durant el cap de setmana, la policia va realitzar sis detencions més, quatre per alcoholèmia, una per incomplir una ordre d’expulsió i la darrera, la d’un resident de 40 anys, per agredir la parella.