PROPOSICIÓ DE LLEI
Noves regles de joc per als passius
L’executiu treballa per augmentar la inversió inicial dels residents sense activitats lucratives a 800.000 euros i recuperar el dipòsit bancari
El Govern treballa en una proposta per augmentar la inversió inicial dels residents passius dels 600.000 euros actuals a 800.000 euros. La modificació de les condicions vigents ara inclou a més la recuperació del dipòsit bancari i d'assegurances, el que permetria als residents sense activitats lucratives poder tornar a invertir en qualsevol producte financer, que es va eliminar amb l'entrada en vigor de la llei òmnibus. Les mesures s'apliquen amb l'objectiu de reduir la tensió del mercat de l'habitatge, segons ha anunciat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, en resposta a la proposició de modificació de llei qualificada d’immigració de Concòrdia.
L’oposició vol impedir als habitants sense activitat lucrativa al país destinar la despesa mínima de 600.000 euros a comprar-se béns immobles. Una quantitat que, a la vegada, plantegen incrementar fins al milió d’euros. Això amb l’objectiu de “rebaixar la pressió del mercat immobiliari i millorar l’accés a l’habitatge dels andorrans”, tal com va explicar la consellera de Concòrdia Núria Segués. “No té cap sentit demanar que s’inverteixi en habitatge i tensionar el mercat”, va afegir el líder de l’oposició, Cerni Escalé. “Estem treballant per eliminar el que es feia en immobles, tenim una proposta sobre la taula pràcticament tancada”, va assegurar Marsol, que va lamentar el procediment de treball de Concòrdia. “Quan ens omplim sempre la boca que hem de dialogar, Concòrdia de pressa i corrents fa aquesta roda de premsa. Des del nostre punt de vista, això és una manca de fair play polític i d’elegància política”, va manifestar la ministra.
Concòrdia va afirmar tenir la llei preparada durant la sessió de control del Consell General de dijous. Va ser llavors quan el cap de Govern, Xavier Espot, es va posicionar a favor de parlar-ne. “Espot va posar sobre la taula la nostra mà estesa, la nostra voluntat de diàleg i d’arribar a un acord perquè el tema del creixement d’aquest país ens preocupa i és un cas important del qual fa temps que parlem tots”, va insistir Marsol. La ministra va justificar així la seva sorpresa davant la situació: “Que Concòrdia presenti aquestes proposicions de llei en lloc de dir-nos: ‘parlem-ne’, sense avisar, ni trucar-nos, ni dir-nos que ho faria avui mateix [ahir per al lector]”. L’opinió va ser compartida pel president de Demòcrates, Jordi Jordana: “Ens ha sobtat perquè Espot va oferir una reflexió amb tots.”
L’acció de l’oposició porta l’executiu a negociar en comissió. “Tot es pot parlar i tot es parla, només faltaria, però també tenim tot el dret a presentar els nostres projectes de llei com a Govern, que per això governem, i ja hi estem treballant”, va respondre molesta Marsol, que va recordar que es troben en la mateixa línia d’actuació, “però tampoc vam entrar a concretar i hauríem d’asseure’ns i parlar, fins on volen anar ells i fins on volem anar nosaltres”. Pel que fa als detalls, com ara si acceptarien l’increment de la inversió mínima obligatòria fins al milió, Marsol no va voler posicionar-se, tot i que va mostrar-se oberta a debatre-ho: “Nosaltres som els que vam estipular en el seu moment els 600.000 euros, crec que ja va ser un pas molt important i en tornarem a parlar.” Un gest compartit per Concòrdia. “Quan no tens majoria estàs obligat a entendre’t”, va sentenciar Escalé.
CONCÒRDIA PROPOSA UNA LLEI PER PROMOURE LA INTEGRACIÓ I L'ACOLLIDA DELS NOUVINGUTS
El servei d’acolliment inicial dependria del ministeri d’Interior i inclouria informació sobre els drets i deures de residència al Principat, orientació sobre els serveis sanitaris i educatius disponibles i assessorament inicial pel que fa a la regulació administrativa. La normativa també obligaria els immigrants permanents a fer dues excursions per conèixer el territori, les institucions, la llengua i la cultura andorranes. Concòrdia va proposar a la vegada facilitar-los dos catàlegs, un d’associacions actives al Principat i l’altre amb informació de festes, tradicions i patrimoni històric. “No pots estimar-te el que no coneixes”, va sentenciar Escalé.