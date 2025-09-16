Afers Socials
Una vintena de padrins esperen residència
Actualment no hi ha llista d'espera en el servei d'atenció domiciliària
La llista de padrins que esperen plaça a les residències està "molt reduïda", tal com ha fet saber la ministra d'afers socials, Trini Marín, durant la celebració de Meritxell al centre sociosanitari del Cedre. La xifra se situa actualment per sota de la vintena. A més, de tots ells només uns tres o quatre requereixen atenció domiciliària. Un servei que cobreix les necessitats, gràcies a l'ampliació de personal.