POLÍTICA
Naudi nega que vulgui incorporar Magallon al grup de Ciutadans Compromesos
Carles Naudi i Marc Magallon asseguren que no mantenen converses perquè el parlamentari exliberal i representant d’Acció al grup demòcrata entri a Ciutadans Compromesos. Els dos consellers han fet un comunicat conjunt en què afirmen que aquests contactes “mai han tingut lloc” perquè la relació entre ells “sempre ha estat circumscrita a l’actual majoria parlamentària” de què formen part. Tots dos destaquen que la relació entre els grups de la majoria “gaudeix de bona salut i que així continuarà sent fins al final de la legislatura”. Acció recalca en un altre comunicat que Magallon seguirà a Demòcrates “fins al final de la legislatura” i es referma en el “compromís ferm amb la majoria parlamentària”. La formació del conseller escaldenc assegura que les relacions dels dos grups de la majoria són “bones, sanes i corporatives, i no hi ha cap raó per alterar l’equilibri”.