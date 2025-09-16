UE

La naturalesa jurídica de l'acord es decidirà durant l'octubre

Landry Riba destaca la predisposició de la presidència danesa per enllestir el tema

Els assistents a la jornada durant la primera conerència

Els assistents a la jornada durant la primera conerència

La presidència danesa al consell de la Unió Europea ha prés l'accelerador i el Secretari d'Estat per Europa, Landry Riba, creu que la naturalesa jurídica del text -si és mixt o no mixt- podria decidir-se el mes vinent. 

Ho ha explicat en el marc de la jornada de conferències pels 35 anys de relació entre Andorra i la UE.

Riba ha dit que el grup EFTA ha dut a terme tres trobades al setembre i en té tres més previstes a l’octubre, un ritme de feina que "no és habitual" i que demostra la voluntat d’avançar ràpid. Segons ha dit, la qüestió dels serveis financers ja està resolta i ara només queda pendent determinar la naturalesa jurídica de l’acord. Riba ha assenyalat que, amb tota probabilitat, aquesta decisió es prendrà durant el mes d’octubre, i després quedarà la firma del text, que pot tardar entre 4 i 6 mesos, i després ja es podria celebrar el referèndum.

