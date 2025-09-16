UE
La naturalesa jurídica de l'acord es decidirà durant l'octubre
Landry Riba destaca la predisposició de la presidència danesa per enllestir el tema
La presidència danesa al consell de la Unió Europea ha prés l'accelerador i el Secretari d'Estat per Europa, Landry Riba, creu que la naturalesa jurídica del text -si és mixt o no mixt- podria decidir-se el mes vinent.
Ho ha explicat en el marc de la jornada de conferències pels 35 anys de relació entre Andorra i la UE.
Riba ha dit que el grup EFTA ha dut a terme tres trobades al setembre i en té tres més previstes a l’octubre, un ritme de feina que "no és habitual" i que demostra la voluntat d’avançar ràpid. Segons ha dit, la qüestió dels serveis financers ja està resolta i ara només queda pendent determinar la naturalesa jurídica de l’acord. Riba ha assenyalat que, amb tota probabilitat, aquesta decisió es prendrà durant el mes d’octubre, i després quedarà la firma del text, que pot tardar entre 4 i 6 mesos, i després ja es podria celebrar el referèndum.