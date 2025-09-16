Centre termal
Muntatge nocturn d'una grua pels treballs a la torre de Caldea
La maquinària s'instal·larà aquesta nit, entre les 22 hores i les 6 hores del matí
Aquesta nit, entre les 22 h i les 6 del matí, començarà el muntatge d’una grua de prop de 80 metres d’alçada al carrer Josep Viladomat, que farà encara més visibles les obres de construcció del nou hotel de Caldea. A partir de demà ja s’hi podran veure els 30 primers metres de l’estructura, que sobresortirà a la cara nord del complex i ocuparà una superfície de 2.500 metres quadrats. La grua donarà servei als treballs de substitució de la coberta de vidre de la torre.
El muntatge s’executa amb un camió grua de 60 tones de capacitat i una grua mòbil de 54 tones, instal·lada al solar veí de la residència Salita, que permetran anar aixecant l’estructura fins a l’alçada prevista.
La instal·lació d’aquesta grua és un pas previ a la col·locació d’una bastida en forma de cinturó, que descendirà progressivament per la torre a mesura que es vagin canviant els finestrals de vidre.
Un cop finalitzada aquesta actuació exterior, les obres es traslladaran a l’interior de l’hotel, que segons el calendari previst hauria d’inaugurar-se a mitjan 2026.