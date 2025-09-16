Interior
Molné defensa que rebaixar la nota mínima per accedir als bombers no ha reduït el nivell d'exigència
L'últim procés de selecció només el van superar 7 dels 19 candidats que es van presentar
La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha defensat que rebaixar la nota mínima per accedir al cos de bombers no ha reduït el nivell d'exigència, sinó que "el procés selectiu actual és més exigent i complet que els anteriors, atesa la quantitat i la profunditat de les proves". Així ho ha mencionat en resposta a les preguntes formulades pel conseller general socialdemòcrata, Pere Baró. Molné ha explicat que "la modificació ha estat la voluntat d'homogeneïtzar criteris respecte als processos de selecció dels altres cossos especials, que tenen fixat en un 5 la nota global mínima per superar el procés selectiu". En aquest sentit, la ministra ha explicat que "no està previst modificar la nota global mínima per aprovar el procés de selecció", ja que "el Govern entén que l'actual llindar previst garanteix un nivell d'exigència adequat".
La nota mínima, però, sí que ha augmentat en relació amb les proves físiques, passant d'un 5 a un 6,5. El motiu, apunta Molné, va ser que "els responsables del departament de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments es van adonar que la puntuació no encaixava, considerant que les proves físiques ja havien estat configurades d'acord amb els criteris anteriors -homogeneïtzació amb altres cossos especials-, motiu pel qual es va tornar a fixar en un 6,5 la nota per superar les proves físiques".
La ministra ha justificat l'exigència del procés selectiu, esmentant que dels 19 candidats a bomber, només 7 han superat el procés de selecció. "Un va quedar exclòs en no tenir el carnet de conduir de camió, dos més en no superar la prova de coneixements generals, set no van superar totes les proves físiques i dos no van superar les proves psicotècniques", ha relatat Molné.