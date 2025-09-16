BALANÇ
Més visitants a les estacions respecte a l’estiu del 2024
Les xifres de visitants a les estacions de Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino Arcalís s’han incrementat lleugerament respecte a les dels darrers anys. Les novetats, com el Bike World de Pal Arinsal i els circuits e-bike de Grandvalira, han tingut una molt bona acollida i s’han consolidat dins l’oferta de lleure de muntanya. Un exemple és el Golf Soldeu, que ha crescut un 20% gràcies a l’organització de tornejos.
El servei de Mobilitat ha registrat l’entrada d’1.031.393 vehicles del juliol a mitjan setembre. La xifra és lleugerament superior a la previsió inicial, fixada en 1.009.000 entrades. La majoria dels vehicles han entrat per la frontera del riu Runer, un total de 659.226, que representen un augment del 2,47% respecte a l’any passat. Per la frontera francoandorrana han accedit un total de 372.167 vehicles, un increment de l’1,78%.