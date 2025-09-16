COSSOS ESPECIALS
Guerra sindical a la presó per les mesures de seguretat del centre
La trencadissa entre l’SPA, d’un costat, i l’SPP i el SIP, de l’altre, s’aguditza amb un comunicat conjunt dels dos darrers
La denúncia del Sindicat Penitenciari d’Andorra (SPA) sobre les deficiències de seguretat del centre penitenciari de la Comella a conseqüència d’una avaria en el sistema que controla un 80% de les càmeres de vigilància ha revoltat els altres dos col·lectius de carcellers, el Sindicat d’Institucions Penitenciàries (SIP) i el Sindicat del Personal Penitenciari (SPP), aguditzant l’enfrontament intern. En un comunicat fet públic ahir al matí, el SIP i l’SPP van qualificar la incidència denunciada pels companys “d’una avaria tècnica de poca rellevància” i, en línia amb allò manifestat pel ministeri d’Interior, que “mai va comprometre la seguretat del centre”. “Aquesta actitud ha buscat generar alarma social, fomentar una sensació d’inseguretat entre els treballadors i desprestigiar la gestió del departament”, van lamentar en l’escrit.
El comunicat retreu exageracions, tergiversacions i temeritat a l'SPA
Els dos sindicats són molt crítics amb la manera de procedir de l’SPA, enfrontat a direcció i ministeri; exposen concretament “la nostra profunda preocupació per la deriva i les actuacions irresponsables de l’SPA en els darrers mesos”. El comunicat li retreu faltar a la veritat i posar en perill la convivència amb els reclusos difonent informació tergiversada i exagerada de qüestions de l’àmbit estrictament intern. “S’estan traspassant línies vermelles molt greus”, denuncia el comunicat.
Sobre la qüestió dels suposats dèficits de seguretat, qualifiquen de molt greu que amb les declaracions i la informació difosa “l’SPA ha exposat davant de tota la societat –incloent-hi les persones internes– detalls sobre el funcionament del sistema de seguretat. Aquesta conducta és absolutament temerària, ja que pot incitar comportaments violents, agressions o intents d’evasió per part de persones internes o externes que se sentin encoratjades a actuar davant la creença d’una manca de control i vigilància”.
Recrimina als companys moure's per fins aliens als sindicals
L’SPP i l’SPI (que asseguren representar “la majoria” del personal d’Institucions Penitenciàries) remarquen en l’escrit que aposten per una activitat sindical “orientada a la millora de les condicions laborals dels treballadors i al reforç del departament i de les institucions públiques, i no pas a utilitzar el paraigua sindical per atacar el ministeri, el departament o la pròpia seguretat del centre penitenciari”. I carreguen contra els responsables de l’altre sindicat, als quals acusen de moure’s per objectius que van més enllà de la defensa dels interessos del personal. “És profundament trist i irresponsable que determinades persones es camuflin darrere d’un sindicat per a finalitats polítiques o personals, posant en risc tant la imatge institucional com la seguretat col·lectiva”, exposen.
SPP i SPI defensen “el compromís de la gran majoria del personal penitenciari amb la seguretat, el servei públic i el respecte a les institucions”, i insten el tercer sindicat que “aturi aquesta utilització indeguda de l’activitat sindical, que en lloc de protegir els treballadors i el sistema penitenciari, l’està debilitant i exposant a riscos innecessaris”. L’SPA va declinar fer declaracions sobre el comunicat al Diari.
Els retrets
L’SPA manté una línia dura de reclamacions i denúncies de disfuncions des d’aquest estiu. A principi de juliol anunciava el trencament de relacions amb el ministeri i la direcció del centre penitenciari per “assetjament, persecució i represàlies” contra afiliats del sindicat. I ha denunciat una doble vara de mesurar i premis als representants dels altres dos col·lectius per la seva proximitat amb la direcció. SPP i SIP diuen que representen la majoria del personal, però no se sap amb números el pes que tenen uns i altres; l’evidència és que són tres agrupacions per a una plantilla d’una seixantena de carcellers i que les relacions passen per un moment molt delicat.