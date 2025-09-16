Economia
El Govern ha desemborsat 154 milions en crèdits tous amb una morositat del 2,5%
Els ajuts van beneficiar 1.587 empreses
El Govern ha desemborsat 154 milions d'euros en concepte de crèdits tous, amb una taxa de morositat del 2,5%. Així ho ha explicat el ministre de Finances, Ramon Lladós, en resposta a les preguntes del conseller d'Andorra Endavant, Marcos Monteagudo. Lladós ha afirmat que a 31 de juliol, "el percentatge del total desemborsat que ja ha estat retornat per les empreses o les persones físiques beneficiàries és del 68,2%, mentre que l'import total dels préstecs avalats pendents de retornar és de 44,6 milions d'euros", i ha afirmat que "el Govern està duent a terme les reclamacions dels deutes extrajudicialment i a la Batllia mitjançant els procediments legals".
En un principi es va estimar una ràtio d’impagament del 18% com a mesura de prudència, basada en els escenaris més negatius observats a Espanya durant la pandèmia, la morositat real ha resultat ser molt inferior. Aquesta previsió inicial va portar el Govern a dotar anualment una provisió que, a finals del 2024, ascendia a 9 milions d’euros.
Els crèdits tous van ajudar un total de 1.587 empreses "a mantenir la seva activitat econòmica durant la pandèmia gràcies", apunta Lladós.