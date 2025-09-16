Solidaritat
La Creu Roja obté 860 donacions de sang durant el 2025
L'ONG fa una crida a la gent amb grups minoritaris perquè també donin
Unes 860 donacions són les que ha rebut la Creu Roja Andorrana durant les quatre campanyes de donació de sang que s'han fet durant aquest 2025. Així ho ha confirmat el secretari general de la Creu Roja, Joan Saurí, durant les declaracions de l'inici de la quarta campanya amb la Universitat d'Andorra, on també ha confirmat que hi ha hagut unes 704 d'efectives i 115 donants. Xifres que s'han valorat positivament, tot i que els tres dies de recaptació del mes de setembre són "fluixos" pel que fa a les reserves. "Fem una crida a la gent amb grups de sang minoritaris perquè també vinguin, perquè són molt i molt necessaris" ha destacat, confirmant que el grup que més en reben és del 0+, mentre que tipologies menys comunes com l'AB o el B- no solen rebre tantes donacions.
NOTÍCIA PENDENT D'AMPLIACIÓ.