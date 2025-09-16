Mobilitat
El cost anual de la línia circular era de 450.000 euros
La demanda del servei només representava el 2% del total de viatges de les línies nacionals
El cost anual de la línia circular era de prop de 450.000 euros, el que representava una despesa de tretze vegades més en comparació amb la resta de serveis de bus. Així ho ha explicat el secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, en resposta a preguntes de la consellera de Concòrdia, Maria Àngels Aché. Forné ha destacat que el cos per usuari i quilòmetre de la línia circular ascendia a 0,91 euros, mentre que per a la resta de línies nacionals era de només 0,07 euros. "La línia circular es confirmava com la menys eficient des del punt de vista econòmic i operatiu, i la decisió de suprimir-la s'ha adoptat amb l'objectiu de millorar l'eficiència, l'equitat en la cobertura i la sostenibilitat del sistema de transport públic nacional", ha esmentat el secretari d'Estat, tot apuntant que "gairebé el 40% dels trajectes efectuats amb la línia circular podrien fer-se amb altres línies nacionals", cosa que significa que "dels 300 desplaçaments diaris de mitjana registrats a la línia circular, només uns 180 responen realment a usuaris que es beneficien de parades i recorreguts específics no compartits amb altres línies", comenta Forné, apuntant que "amb la creació de la línia interparroquial compartida entre els comuns d'Andorra la Vella i Escaldes, el recorregut de la línia circular queda totalment cobert".
Les conclusions de l'estudi d'adaptació i optimització dels recursos del transport públic nacional van ser la clau per decidir la supressió de la línia. Aquestes es fonamentaven en la necessitat de "garantir un ús eficient dels recursos existents i el dret universal d'accés a la mobilitat, ampliar l'oferta i la cobertura territorial, homogeneïtzar la demanada de les línies, atraure nous usuaris al servei i assegurar una planificació sostenible i continuada".
La línia comptava, entre el gener i el juny d'aquest any, amb una mitjana d'uns 300 viatgers diaris, tot i que "només uns 180 d'aquests viatgers responen realment a la funcionalitat pròpia de la línia", explica Forné, d'acord amb un estudi. El nombre real de passatgers -persones úniques sense tenir en compte la freqüència d'ús diària- se situava, de mitjana, en uns 183 al dia. La línia oferia 930 places al dia. El 74% dels passatgers utilitzaven la targeta resident, el 17% la targeta magna (persones grans) i només el 3% el bus jove. La mitjana d'edat se situava en menors de 60 anys (71%) i persones entre els 61 i els 80 anys (27%).