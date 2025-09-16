Cultura
El Consell General acull un concert de Denis Pascal en homenatge a Erik Satie
El pianista francès oferirà dijous un recital gratuït en commemoració del centenari de la mort del compositor
El Consell General tornarà a obrir el vestíbul del parlament a la música amb motiu de la Saison Culturelle impulsada per l’Ambaixada de França al Principat. Aquest dijous, a les 20.30 hores, el pianista francès Denis Pascal oferirà un concert dedicat a Erik Satie en el centenari de la mort del compositor.
Aquesta és la tercera vegada que la institució parlamentària col·labora amb l’Ambaixada francesa en el marc d’aquesta iniciativa cultural. El 2023 va acollir l’Orquestra de Cambra de Tolosa i l’any passat va ser el torn del grup Marie Cantagrill. En aquesta ocasió, el recital comptarà novament amb el suport de la representació del Copríncep Francès i l’entrada serà gratuïta.
Denis Pascal i l’univers de Satie
Alumne de Pierre Sancan, Denis Pascal es va formar al Conservatori Nacional Superior de Música de París. Des de 2010 és professor al Conservatori de Lió i, des de 2011, al Conservatori de París, on és reconegut com un dels intèrprets i docents més respectats del panorama europeu.
L’homenatge que Pascal dedicarà a Satie repassa el llegat d’un compositor que va viure a la perifèria de les institucions musicals del seu temps, marcat per l’extravagància i l’originalitat. Avui, però, obres com les Gnossiennes, les Gymnopédies o Parade el situen al panteó de la música francesa, reconegut per la seva ironia, la seva voluntat d’interacció entre arts i el seu paper precursor dins l’avantguarda.