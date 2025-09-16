Consell General
Andorra acollirà la 19a Conferència de Presidents de Parlaments de Petits Estats d’Europa el 2026
La trobada es durà a terme a la tardor
El Consell General serà l’encarregat d’organitzar la 19a Conferència de Presidents de Parlaments de Petits Estats d’Europa, que tindrà lloc a principis de tardor de l’any vinent. La trobada reuneix els presidents de nou parlaments europeus, entre ells el d’Andorra, que representen estats amb menys d’un milió d’habitants.
L’edició del 2026 tindrà un caire especial, ja que es preveu la signatura a Andorra del Memoràndum d’Entesa que regularà de manera estable el funcionament, la composició i l’organització de la Conferència. El document, aprovat recentment a Nicòsia (Xipre), inclou la creació d’un secretariat permanent encarregat de fer el seguiment de qüestions d’interès als petits estats en organismes internacionals i de coordinar les respostes dels parlaments.
L'edició d'enguany centrada en la intel·ligència artificial
La conferència celebrada aquest any s’ha centrat en la irrupció de la intel·ligència artificial (IA) i en el seu potencial dins els parlaments. El síndic general, Carles Ensenyat, ha remarcat que la IA "pot ser un accelerador de la nostra feina, un assistent que ens permet ser més eficients i aprofundir en la qualitat de la nostra tasca legislativa".
Un altre dels eixos ha estat la situació política global i el paper dels petits estats. Ensenyat ha subratllat que "la nostra petitesa, lluny de ser una debilitat, esdevé una fortalesa crucial en temps d'incertesa" i ha defensat el paper dels països petits com a mediadors i constructors de ponts de diàleg, així com la importància de fer sentir la seva veu en defensa del dret internacional i la convivència pacífica.
La trobada també ha inclòs un debat sobre la democràcia participativa i la necessitat d’obrir els parlaments a la ciutadania. En aquest sentit, Ensenyat ha posat en valor la iniciativa del Consell Obert, que ha permès que tots els alumnes de les escoles del país hagin visitat la cambra, així com altres col·lectius com la gent gran. A més, ha recordat que cada any, amb motiu del Dia de la Constitució, més d’un miler de persones participen en les jornades de portes obertes per conèixer la seu del Consell General i la Casa de la Vall.