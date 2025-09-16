Successos
Accident entre dos autobusos de línia a Andorra la Vella
El sinistre només ha provocat danys materials
Dos autobusos de línia han topat aquest matí a la parada de bus del carrer Consell d'Europa, a Andorra la Vella. L'accident s'ha produït a les 9.45 hores i s'hi han vist implicats un bus comunal petit del servei d'Andbus a la capital i un altre de grans dimensions de transport nacional de la companyia Nadal.
El sinistre només ha provocat danys materials i l'ensurt dels passatgers i la policia no ha hagut d'acudir al lloc dels fets.
Notícia pendent d'ampliació