Successos

Accident entre dos autobusos de línia a Andorra la Vella

El sinistre només ha provocat danys materials 

Els dos autobusos que han topat aquest matí a Andorra la Vella

Els dos autobusos que han topat aquest matí a Andorra la VellaN. G.

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Dos autobusos de línia han topat aquest matí a la parada de bus del carrer Consell d'Europa, a Andorra la Vella. L'accident s'ha produït a les 9.45 hores i s'hi han vist implicats un bus comunal petit del servei d'Andbus a la capital i un altre de grans dimensions de transport nacional de la companyia Nadal. 

El sinistre només ha provocat danys materials i l'ensurt dels passatgers i la policia no ha hagut d'acudir al lloc dels fets. 

Notícia pendent d'ampliació 

tracking