La Universitat d'Andorra acull la presentació d'un llibre que assenyala el risc d'una Guerra Mundial
El pensador i expert en política internacional, Sundeep Waslekar, ha publicat el títol 'Un mundo sin guerra'
L’Observatori Interdisciplinari de la Universitat d’Andorra (UdA) ha acollit aquest dilluns la presentació a Andorra del llibre Un mundo sin guerra, del pensador i expert en política internacional Sundeep Waslekar.
En aquest assaig, Waslekar adverteix del perill creixent d’una tercera guerra mundial, motivada per la modernització de l’armament nuclear, l’ús d’intel·ligència artificial en la cursa armamentística, l’ascens dels nacionalismes i l’afebliment de les institucions internacionals. L’autor defensa que la guerra no és inevitable, sinó una decisió política, i proposa una nova teoria de les relacions internacionals fonamentada en l’acceptació i la convivència pacífica.
Waslekar, abans de l'acte acadèmic, ha estat rebut pel rector de la Universitat d’Andorra, Juli Minoves, i ha mantingut una reunió amb la Junta Acadèmica de la institució. Posteriorment, ha participat també en una sessió de treball amb representants d’entitats andorranes implicades en la promoció de la cultura de la pau i la prevenció de conflictes.