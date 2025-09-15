ORGANISMES
El Tribunal d’Arbitratge segueix la promoció mentre espera el primer cas
S’està fent pedagogia perquè els contractes fixin aquesta via en cas de conflicte
El Tribunal d’Arbitratge farà aviat quatre anys que es va presentar en societat però segueix en la fase de “promoció” a l’espera que li arribi el primer cas a resoldre. Un temps d’espera que la secretària general de l’ens, Pilar Escaler, explica per diversos factors, el principal, que s’ha d’estendre el nombre de contractes entre privats que incloguin la clàusula que qualsevol conflicte (de l’àmbit civil o mercantil) es dirimirà per aquesta via. A partir d’aquí, que cada cop més relacions contractuals ho contemplin i quan s’originin els primers desacords, arribaran els primers litigis a l’organisme. Tampoc no ajuda gaire la massa crítica d’Andorra. I malgrat que és un organisme amb vocació internacional, Escaler admet que fins que no es treballi en l’àmbit intern, difícilment arribaran desavinences a resoldre de l’estranger. “Han de veure el rodatge”, exposa.
“Són quatre anys de promoció però el país és petit i la massa crítica és la que és”
De promoció, se’n fa amb les organitzacions empresarials, amb col·legis professionals, amb els advocats perquè ho plantegin als clients. Es difonen les virtuts d’un sistema més ràpid que la justícia ordinària i que garanteix la confidencialitat. En alguns casos, s’ha mostrat interès però si no està establert per contracte i la part contrària no el vol, l’arbitratge, perquè pot preferir els tempos dels tribunals ordinaris, no hi ha res a fer. Per això, diu Escaler, la importància que es fixi per escrit. I “ha d’haver-hi molts contractes”, apunta, perquè es generin casos. “Són quatre anys de promoció però el país és petit i la massa crítica és la que és”, sosté la secretària general. Defensa que la situació està “dintre de la normalitat”. Aquesta setmana el BOPA publicava la partida de 100.000 euros que el Govern destina al Tribunal.