TECNOLOGIA
Recull de vivències personals per cloure l’aniversari del +376
Andorra Telecom impulsa càpsules audiovisuals amb sis testimonis
Andorra Telecom inicia des d’avui una campanya audiovisual d’un total de sis càpsules breus amb testimonis d’andorrans que han viscut en primera persona l’evolució de les telecomunicacions al país. Aquesta acció culmina l’any de commemoració del trentè aniversari de l’assignació del codi de país +376 a Andorra, quan la telefonia es va desvincular de la dependència de la província de Lleida.
Les càpsules es publicaran setmanalment a les xarxes socials d’Andorra Telecom, i també es podran reproduir des de la pàgina web andorratelecom.com, a més d’emetres per mitjà de la graella d’Andorra Televisió.
Els diferents testimonis que es plasmaran a la sèrie provenen d’un seguit de sectors diversos: incloent els àmbits del servei d’emergències fins a l’educació, l’empresa, la salut o la banca. El que els uneix és que tots ells comparteixen records personals, anècdotes i reflexions que posen de manifest com ha canviat la manera de comunicar-se, més enllà del paper que ha tingut Andorra Telecom com a eix vertebrador de la connectivitat i el progrés al Principat.
Una fita internacional
Jordi Nadal, director general d’Andorra Telecom, ha destacat que “el +376 és molt més que un prefix: és una fita que simbolitza el reconeixement internacional d’Andorra i la capacitat del país per avançar en el camp de la connectivitat. Aquesta sèrie de testimonis ens recorda com la tecnologia ha transformat les nostres vides i el paper d’Andorra Telecom al llarg d’aquest procés”.
A través d’aquesta acció, Andorra Telecom vol donar continuïtat al reconeixement del +376 com un símbol de sobirania, d’identitat pròpia i d’integració tecnològica en el context internacional.