Salut
Projecte Vida engega una campanya per promoure l'ús responsable dels telèfons mòbils
L'acció busca conscienciar sobre l’impacte de les pantalles en la salut mental i la qualitat de vida.
Projecte Vida ha engegat la segona edició de la campanya de sensibilització sobre l'ús de les pantalles. Amb el lema “El temps vola, el teu temps és vida”, la iniciativa vol conscienciar la població sobre la necessitat de posar límits a l’ús del telèfon mòbil i gaudir més dels moments reals.
La campanya, de caràcter visual i rotatiu, amb el suport del Govern i del comú d'Escaldes, s’ha desplegat a través d’opis repartits per Escaldes i Andorra la Vella, amb la imatge d’un rellotge ple de mòbils i el missatge que alerta sobre el pas del temps quan no es fa un ús equilibrat dels dispositius.
El missatge principal convida a invertir temps en activitats saludables com l’esport, la lectura, la natura o les relacions socials presencials. L’objectiu no és demonitzar els mòbils, sinó promoure’n un ús responsable i evitar problemes de salut mental i dependències. Segons diversos estudis, un excés d’hores davant les pantalles pot augmentar l’ansietat, la sensació d’aïllament i la dificultat per descansar, a més d’afectar les relacions personals i el rendiment acadèmic o laboral, apunta Projecte Vida.